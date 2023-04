Con la presencia de Tiger Woods, arranca el Masters de Augusta

“Este año ha estado raro. Empecé fallando un corte en Europa y luego sentí que jugué uno de los mejores torneos de mi vida en cuanto al putter y golpe de bola; después fui un sube y baja.

“Siento que ha sido más un tema mental; me he puesto las expectativas muy altas y no he manejado bien las emociones. Eso no lo puedes hacer aquí (en el Masters), porque tienes que estar bastante frío, concentrado, no se pueden hacer errores mentales y estamos trabajando mucho en eso”, afirmó tajante el azteca.