Concachampions: ¿Messi jugará ante Rayados en la Concacaf Champions Cup?

El día de mañana, Rayados de Monterrey enfrentará al Inter de Miami de Lionel Messi, en el partido correspondiente a la ida de los Cuartos de Final de la Concachampions League.

Por lo más relevante sobre este partido, es la incertidumbre que existe, de que, si el astro argentino jugará vs Rayados, y ante esta situación, el entrenador del equipo de Florida, Gerardo Martino, mencionó que será hasta el día de mañana cuando se decida si Messi verá minutos vs Monterrey.

”Mañana definimos, hoy no lo sé. Hoy entrenó, pero mañana definimos, aún quedan 24 horas. Tanto Leo (Messi), como Nico (Freire) mañana definiremos para qué están. Acá el tema es que Leo viene de una lesión y debemos manejar los tiempos de esa lesión. Si bien jugamos un partido muy importante mañana, lo que no debemos hacer es poner en riesgo las condiciones físicas de nuestros futbolistas. Determinaremos qué es lo mejor para él como con cualquier otro jugador. A partir de ahí tomaremos las decisiones correctas”, mencionó el ex entrenador de la Selección Mexicana.