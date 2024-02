Cruz Azul es el líder indiscutible del Clausura 2024 de la Liga MX

¿Quién frena al Cruz Azul? La Máquina Cementera sigue arrasando con la Liga MX y ahora fue el León su víctima para alcanzar los siete partidos invictos y, también, el liderato del Clausura 2024.

En el torneo liguero de México, los Cementeros sumaron su sexto triunfo de manera consecutiva y están en la parte alta de la Tabla General, tras el 3-2 de visita en el Nou Camp en la adelantada y confusa Jornada 9.

El juego estuvo suspendido 26 minutos por un apagón. Los goles fueron de Carlos Rodríguez, Rodrigo Huescas y Uriel Antuna por los Celestes; Alan Medina y José Alvarado, descontaron por los Esmeraldas.

En parte, los logros alcanzados por La Máquina se deben a la dirección técnica del argentino que vino a cambiar el esquema de juego del Azul: Martín Anselmi. El entrenador pampero, sin embargo, ha guardado la compostura ante el logro al que ha llegado el Cruz Azul.

“Estamos para competir, no me voy a mover de ahí porque es lo que siento, es un campeonato que tiene un play off después de la fase regular y ahí puede pasar cualquier cosa, nosotros tenemos el objetivo de estar ahí y a eso vamos.