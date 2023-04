Cruz Azul quiere borrar el 7-0 y ganarle al América en el Azteca

Los de Fernando Ortiz tienen una campaña más lucidora, tienen 27 puntos y son terceros generales (siete ganados, seis empatados y uno perdido). Su aspiración es no salir de los cuatro primeros.

Cruz Azul y América chocan la noche de este sábado, a las 9:10 de la noche, en el estadio Azteca y Fernando Guerrero será el árbitro central.

‘TANO’ LO MENOSPRECIA

Fernando “Tano” Ortiz, el técnico argentino de las Águilas, aseguró que el juego ante Cruz Azul no es tan relevante.

“No es faltar el respeto a nadie, pero Clásicos son Pumas y Chivas, pero no es faltar el respeto a Cruz Azul, les tengo el máximo respeto, pero es un Clásico Joven como le llaman, dos instituciones grandes y me parece que no es un Clásico, pero es mi pensamiento”, declaró el Tano.

Sobre el escandaloso marcador de 7-0 en favor de América, Ortiz lo dejó en el pasado y aseguró que no tendrá nada que ver en el enfrentamiento de mañana en el Coloso de Santa Úrsula.