¡Cuidado con los Pumas!... Antonio Mohamed les cambia la cara y ya están en zona de Repechaje; golpean 3-1 a Toluca en CU (video)

“Obviamente porque estás cerca. Hay que ir partido a partido, preparar el próximo. Sabemos el grado de dificultad. Tenemos la ilusión y para eso competimos. Vale ilusionarse y cuando te ilusionas y no sale, el golpe es grande, pero nos gustan los mejores sueños y soñamos con lo máximo”, dijo Mohamed en conferencia de prensa.

Toluca cae ante unos Pumas sedientos de victorias

Los Pumas de la UNAM ‘rompieron las quinielas’ de la Jornada 15 del torneo Clausura 2023 al imponerse 3-1 en casa ante los Diablos Rojos del Toluca. De esta manera, los felinos sacaron la victoria en una de las ‘tres Finales’ que tenía previstas de cara al término del certamen.

Al minuto 1, los locales sorprendieron con una jugada prefabricada desde un tiro de esquina. El balón llegó a los pies de Pablo Bennevendo quien brindó un servicio al área rival y posteriormente fue aprovechado por Juan Dinenno.

El Comandante cabeceó con firmeza y marcó el 1-0 para los Universitarios. No obstante el empate se hizo presente al 31’, cortesía de Carlos González, quien no dudó en aplicar la ley del ex desde los 11 pasos, tras una mano cometida por Arturo Ortiz.

Sin embargo, siete minutos después apareció César “Chino” Huerta, quien indudablemente fue el jugador más destacado y desequilibrante para Pumas. El delantero mexicano desbordó por la banda izquierda y tras un par de regates fulminó la portería de Tiago Volpi.

Fue el mismo Chino quien provocó la acción del penal que sentenciaría el partido 3-1. Pues con la misma receta, Huerta recibió una falta dentro del área y posteriormente Toto Salvio la capitalizó.

Los comandados por ‘El Turco’ Mohamed ya se encuentran en zona de Repesca y su próximo partido será una prueba de fuego al visitar al segundo lugar de la tabla, las Águilas del América en la penúltima jornada de la Liga MX.

Por su parte Toluca que es tercero general buscará lamerse las heridas ante el equipo de Ciudad Juárez el próximo domingo en ‘la Bombonera’.