A veces, un equipo con sorpresa se levanta durante los playoffs y se cuela en el Super Bowl . Este año no sucedió esto. Los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles son, en casi todos los aspectos, los dos mejores equipos de esta temporada, esta es la sexta vez desde 2000 que los dos preclasificados Nº 1 se enfrentarán en el Super Bowl.

Si bien los 7 millones de dólares por 30 segundos en la transmisión son una fortuna, al parecer para las cerveceras parece no molestarles. Desde 1989, todos los anuncios de bebidas alcohólicas emitidos durante el Super Bowl han sido de un producto de Anheuser-Busch (aquellos en los que se muestran los hermosos caballos). Eso cambia hoy. El verano pasado, la compañía, propietaria de Budweiser, renunció a sus derechos publicitarios exclusivos y los competidores se apuntaron de inmediato. Heineken, Coors Light y Miller Light aparecerán en comerciales estadounidenses por primera vez. Licores como Rémy Martin y Crown Royal también estarán en la mezcla. Aún así, Anheuser-Busch será la compañía que más gaste en publicidad este año.

RIHANNA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN

Rihanna, será la encargada de enloquecer a la audiencia durante el medio tiempo, pero ojo ella no es solo una creadora de éxitos, también es una magnate. Ha fundado tres compañías exitosas, que la han ayudado a convertirse en la cantante más rica del mundo, con un valor neto estimado de $ 1.7 mil millones de dólares (Aproximadamente 34 mil millones de pesos). Ha aportado ese conocimiento empresarial a la actuación de esta noche: su marca de cosméticos, Fenty Beauty, está vendiendo una edición especial de la “Colección Game Day” (incluida una esponja con forma de balón de fútbol), mientras que su línea de ropa, Savage x Fenty, está vendiendo una camiseta de mil 200 pesos con un gráfico que expresa el sentimiento que comparten muchos de sus fanáticos: “Rihanna Concert Interrupted by a Football Game, Weird but Whatever” (Concierto de Rihanna interrumpido por un partido de fútbol, extraño, pero lo que sea).