No es necesario mandar siempre la carga cuando tienes al candidato a Jugador Defensivo del Año, Chris Jones, demoliendo la pared de enfrente.

Totalmente distinto a la cantidad de pases completos del 40% en tiros profundos de la temporada regular, aunque es sesgado por un par de juegos dominantes que no requirieron lanzar lejos.

La salida de Tyreek Hill no lo desconcertó, ya que Mahomes se apoyó en Travis Kelce y elevó el nivel de jugadores como JuJu Smith-Schuster, Kadarius Toney y Jerick McKinnon.

Apostarle a contener a Kelce no es garantía de éxito ya que puede romper equipos dobles, e incluso si Kelce está cubierto, Mahomes puede convertir a alguien más en una estrella.

Un dato: once jugadores tuvieron al menos una recepción de touchdown para Kansas City.

Cuando los Chiefs corren

Kansas City mostraba un grupo promedio, pero la llegada de Isiah Pacheco, ha emergido como una estrella ya que es un corredor que le gusta golpear con gran velocidad.

Tanto él como McKinnon son valiosos receptores; este último tuvo una racha nueve recepciones de touchdown en la temporada regular. Edwards-Helaire estará disponible esta semana.

La defensa contra la carrera de Filadelfia no es buena contra la corrida aún que este grupo venció a los 49ers en el juego por el título de la NFC, aunque fue contra un equipo de San Francisco que no iban a lanzar el balón. Los Eagles no tendrán ese lujo contra Mahomes.

Ventaja: Chiefs

Equipos especiales

Kansas City recurrirá a Harrison Butker, quien tiene seis años de experiencia en playoffs y ha convertido 20 de 23 intentos de gol de campo en ese lapso.

Si bien la lesión lo limitó al inicio de la temporada, convirtió sus 10 patadas de playoffs en camino al Super Bowl 57. Si le sumas el trabajo de el pateador Tommy Townsend, cuyas 45.6 yardas por despeje lideraron la liga.

Jake Elliott de Filadelfia fue un jugador de Pro Bowl en 2021, convirtió cinco de seis goles de campo de más de 50 yardas esta temporada y tiene uno de 61 yardas.

El punter Brett Kern, no ha impresionado. La inconsistencia no fue importante contra los 49ers, pero podría ser un problema contra los Chiefs.

Ventaja: Chiefs