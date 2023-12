¿Dónde y cuándo jugará la Selección Mexicana en la Copa América?: Revelan importantes detalles de la Fase de Grupos

Los rivales aún no se han revelado, especialmente porque aún restan dos invitados de definirse. Los dos pases pendientes se entregarán una vez que termine la ronda de Playoffs de la Liga de Naciones de la Concacaf, entre Canadá vs Trinidad y Tobago y Costa Rica vs Honduras.

El conjunto azteca, que obtuvo su pase directo a la Copa América después de clasificar al Final Four de la Nations League, comparte la lista de clasificados con:

-Argentina

-Bolivia

-Brasil

-Chile

-Colombia

-Ecuador

-Estados Unidos

-Jamaica

-Panamá

-Paraguay

-Perú

-Uruguay

-Venezuela.