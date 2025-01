¿No le gusta su carrera? ‘Reina’ Chappell Roan en la música... pero enemiga de la fama

Temas como ‘Good Luck, Babe!’ y ‘Red Wine Supernova’ convocaron a varios fans en todo el mundo, dándole fama a Chappell Roan , una artista cuyos éxitos no van separados de las controversias. Conoce más sobre ésta estrella naciente n ominada al Grammy.

La intérprete de ‘HOT TO GO!’ es una de las estrellas que durante 2024 dio mucho de qu é hablar al protagonizar diversos momentos que llegaron a ser cuestionados por sus mismos fans en redes sociales.

”Había escogido algunos poemas de mujeres palestinas. Intenté hacerlo con el mejor gusto posible porque lo único que quería hacer era gritar.

“Tenía que encontrar algo que fuera elegante, directo y significativo, y que no se tratara de mí ni de cómo me siento. No sé si alguna vez en mi vida podré estar tan cerca del presidente y verlo directamente. Esta es mi oportunidad”, pensó la famosa.