El adiós de un grande: Aaron Donald se despide de la NFL

Aaron Donald decidió ponerle punto final a su carrera en la NFL. El tackle, reconocido tres veces Jugador Defensivo, optó por abandonar el “emparrillado”, siendo los Rams de Los Ángeles su último equipo.

Seleccionado ocho veces All-Pro del primer equipo, así como 10 veces elegido al Pro Bowl y una vez como Novato Defensivo del Año 2014.

Donald era uno de los jugadores con más fiereza de la NFL, con una visible fortaleza física, relacionando su cuerpo y estatura para ser el mejor en su rango.

Aaron acabó su carrera con 111 capturas, la segunda mayor cantidad entre tackles defensivos, detrás de John Randle (137.5) desde que las capturas individuales se hicieron oficiales en 1982. Tiene el récord de franquicia de los Rams en capturas de por vida.

“A lo largo de mi carrera, lo he dado todo al fútbol americano, tanto mental como físicamente; los 365 días del año los dediqué a convertirme en el mejor jugador posible”, reflexionó Aaron Donald en las redes sociales.

“Respeté este juego como ningún otro y tengo la suerte de concluir mi carrera en la NFL con la misma franquicia que me seleccionó. No mucha gente es reclutada para un equipo, gana un Campeonato Mundial con ese equipo y se retira con ese equipo. ... No lo doy ni lo daré por sentado”.

Es uno de los tres jugadores que han ganado tres veces el premio al Jugador Defensivo del Año, junto con el miembro del Salón de la Fama, Lawrence Taylor y J. J. Watts. El premio se entregó por primera vez en 1971.

Según la investigación de ESPN Stats & Information, Donald es uno de los dos jugadores defensivos desde la fusión AFL-NFL de 1970 en ganar una selección de Pro Bowl en cada una de sus primeras 10 Temporadas en la NFL, junto con el miembro del Salón de la Fama (10).