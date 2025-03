El Hijo del Santo expondrá su máscara ante Fuerza Guerrera dentro de su Gira de Despedida

El legendario luchador El Hijo del Santo ha anunciado la recta final de su carrera y, como parte de su Gira de Despedida, expondrá su máscara en un combate que promete quedar en la historia de la lucha libre mexicana.

El evento está programado para el 6 de abril en la Arena Ciudad de México, donde enfrentará a un viejo rival: Fuerza Guerrera.

“No ha sido fácil tomar esta decisión. Es muy difícil decirle adiós a algo que nos apasiona y que queremos tanto. Literalmente, entregamos nuestra vida en el ring”, declaró El Hijo del Santo durante la conferencia de prensa en la que presentó el cartel Todo x el Todo.

UNA RIVALIDAD QUE MARCÓ UNA GENERACIÓN

El duelo entre El Hijo del Santo y Fuerza Guerrera es uno de los enfrentamientos más esperados por los aficionados. Ambos luchadores han protagonizado intensos combates a lo largo de las décadas, y su rivalidad sigue viva.

Por su parte, Fuerza Guerrera no ocultó su deseo de vencer a su contrincante. “La historia dice que ya lo he superado. Voy a dar todo por ganar. No le rehuyo al mano a mano. La rivalidad siempre ha estado viva... La máscara del Hijo del Santo la quieren tener todos en su vitrina, sería un logro extraordinario”, comentó el luchador también conocido como El Mosco de la Merced.

Además, se rumorea que L.A. Park podría unirse a Fuerza Guerrera en su intento de terminar con la racha del “ídolo de las multitudes”.

LAS CIFRAS DE UNA LEYENDA

El Hijo del Santo ha tenido una carrera llena de éxitos y logros impresionantes:

• Más de 40 años en la lucha libre.

• Ha ganado 48 máscaras y cabelleras en combates mano a mano.

• Ha llevado el legado de su padre, El Santo, a nivel internacional.

• Es reconocido por su técnica depurada y su carisma sobre el ring.

“Sé que estoy jugando con fuego al enfrentar a Fuerza Guerrera, pero me encantan los retos y darle esa emoción al público”, afirmó el enmascarado plateado.

UNA VELADA LLENA DE LEYENDAS

El evento Todo x el Todo contará con la participación de grandes exponentes del pancracio mexicano. Algunos de los combates más destacados incluyen:

• Dr. Wagner Jr., Texano Jr. y El Hijo de Fishman vs. Dralístico, Santo Jr. y Hijo de LA Park.

• LA Park Jr. y Desalmado Ibarra vs. Tigre Blanco y Super Nova vs. Ciclón Ramírez, Karaoui y Zumbi.

• Lady Apache y Adira vs. Julissa e Hija de Fuerza Guerrera, donde se espera que caiga una máscara o cabellera.

Sobre el combate femenil, Lady Apache declaró: “Esto es una fiesta para despedir a una de las figuras que la lucha libre nos ha dado. Es una oportunidad para ver el trabajo de la lucha libre femenil”.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL HIJO DEL SANTO

• Debutó en 1982, siguiendo los pasos de su padre, el icónico Santo.

• Su máscara plateada es una de las más reconocidas a nivel mundial.

• Ha participado en películas, cómics y eventos internacionales de lucha libre.

• Ha sido defensor de la lucha libre tradicional, promoviendo el respeto por la máscara y la identidad de los luchadores.

El combate entre El Hijo del Santo y Fuerza Guerrera promete ser un enfrentamiento inolvidable, en el que está en juego mucho más que una máscara: es la culminación de una de las carreras más emblemáticas de la lucha libre mexicana.