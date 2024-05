El Hijo del Santo anuncia su retiro con la gira de despedida ‘Todo X El Todo’

En una emotiva conferencia de prensa, el icónico luchador El Hijo del Santo anunció su retiro de los encordados, marcando el final de una ilustre carrera de 42 años.

Para despedirse de sus fanáticos, llevará a cabo una gira de despedida titulada “Todo X El Todo”, que recorrerá diversas ciudades del país y el extranjero. La primera fecha de la gira será el 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México.

“Todo tiene un ciclo y lo quiero hacer ahora que estoy en plenitud, físicamente estoy bien, gracias a Dios no me duele nada, sigo ágil, me siguen viendo como en mis mejores tiempos”, declaró El Hijo del Santo.

“Físicamente con mi cuerpo tampoco ha pasado nada porque siempre he sido peso ligero, peso welter, entonces sigo igual. Creo que es el momento de decir adiós por eso, porque estoy en plenitud, puedo luchar y me quiero despedir de todo el público que ha tenido la amabilidad de ayudarme a forjar una carrera.”