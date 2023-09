En fin de semana de acción, Checo Pérez va por el podio en Japón mientras México Femenil arranca su camino rumbo a la Copa Oro W

-Juárez vs Atlas, 19:00 horas Atlético de San Luis vs Mazatlán, 19:00 h -Puebla vs Pumas, 21:10 h

SÁBADO:

-León vs Tijuana, 19:00 h

-Guadalajara vs Pachuca, 19:00 h

-Tigres vs Monterrey, 21:10 h

DOMINGO:

-Toluca vs América, 12:00 p. m.

-Cruz Azul vs Querétaro, 16:00 h

-Santos vs Necaxa, 20:05 h

ACTIVIDAD EN EL VIEJO CONTINENTE

La actividad de los jugadores aztecas que están jugando en Europa, se reanuda este fin de semana... ¿Será que Guillermo Ochoa pueda enderezar el mal camino con el que arrancó la Serie A este 2023?

VIERNES:

-Salernitana (Memo Ochoa) vs Frosinone, 12:45 p. m.

-Genoa (Johan Vásquez) vs Lecce, 10:30 a. m.

SÁBADO:

-Girona vs Mallorca (Javier Aguirre DT), 6:00 a. m.

-FC Andorra vs Sporting Gijón (Jordan Carrillo), 6:00 a. m.

-Crystal Palace vs Fulham (Raúl Jiménez), 8:00 a. m.

-Almere vs PSV (Hirving Lozano), 12:00 p. m.

-Almería (César Montes) vs Valencia, 13:00, p. m.

-Porto (Jorge Sánchez) vs Gil Vicente, 13:30 p. m.

DOMINGO:

-Ajax vs Feyenoord (Santi Giménez), 6:30 a. m.

-Liverpool vs West Ham (Edson Álvarez), 7:00 a. m.

-Betis (Andrés Guardado) vs Cádiz, 10:30 a. m.

-Las Palmas (Julián Araujo) vs Granada, 10:30 a. m.

LA FIEBRE DE LA NFL

La NFL continuará el domingo con los enfrentamientos de:

A las 11:00 a. m.:

-Tennesse vs Cleveland

-Atlanta vs Detroit

-New Orleans vs Green Bay

-Denver vs Miami

-Los Ángeles Chargers vs Minnessota

-Patriots vs New York Jets

-Buffalo vs Washington

-Houston vs Jacksonville

-Indiannapolis vs Baltimore

A las 2:05/2:25 p. m.:

-Carolina vs Seahawks

-Chicago vs Kansas City

-Dallas vs Arizona

A las 6:20 p. m.:

-Pittsburgh vs Las Vegas

Monday Night:

-Filadelfia vs Tampa Bay

-Los Ángeles vs Cinncinati