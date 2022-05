“Es la peor administración”, califica Paola Espinosa gestión de Ana Guevara en CONADE

Tras anunciar su retiro del deporte luego de 28 años de carrera en los clavados, la doble medallista olímpica Paola Espinosa criticó la gestión de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, la cual calificó como “la peor de todos estos años”.

“Sigo firme en lo que dije en un principio, creo que el tiempo me dará la razón, ya lo estamos viendo, para mí sigue siendo la peor administración que ha existido en todos estos años, claro que estoy decepcionada del deporte y claro que he visto que va a haber un retroceso, es evidente, es algo que nunca he ocultado y que siempre lo he dicho”, expresó Espinosa en su video.

La clavadista aseguró que “yo no tomé la decisión (de retirarse) por esto (las diferencias con Ana Guevara), yo lo tomé por mí, por mi corazón y tras hablar con mi familia”.

La doble medallista olímpica no descartó que en algún momento pueda incursionar como dirigente deportiva; aunque declaró que ‘a diferencia de Guevara’, sí apoyará a los atletas.

“Si en algún momento me toca ayudar yo sí quiero ayudar, yo sí quiero hacer algo por mi país, por los deportistas, yo lo viví y a mí me costó mucho trabajo llegar a donde estoy, a mí no me regaló nada nadie, entonces eso me hace muy segura de mí misma y muy confiada de lo que puedo llegar a hacer”, añadió.