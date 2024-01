Es oficial: Rafa Nadal queda fuera del Abierto de Australia por lesión

”Hola a todos, durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que, como saben, me preocupó. Cuando llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un micro desgarro en un músculo, no en la parte donde tuve la lesión y eso son buenas noticias”.

Agregó que durante todo un año estuvo trabajando para el regreso que tuvo como objetivo estar en su mejor nivel en tres meses.

“Dentro de las tristes noticias para mí por no poder jugar frente al increíble público de Melbourne, esta no es una muy mala noticia y todos seguimos positivos con la evolución de la temporada. Tenía muchas ganas de jugar aquí en Australia y he tenido la oportunidad de jugar unos partidos que me hicieron muy feliz y positivo. ¡Gracias a todos por el apoyo y nos vemos pronto!”, finalizó Nadal.

Con todo esto, el ex número 1 del mundo, se perderá su cuarto Grand Slam consecutivo, un hecho que nunca antes había ocurrido durante su carrera.

No cabe duda que la noticia es negativa para el tenis internacional que tenía la ilusión de continuar de la mano de su carrera.

Con información de ESPN