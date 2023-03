Esta es la valiosa razón por la cual Randy Arozarena optó por jugar con México

Elemento de los Rays de Tampa Bay , Arozarena no dudo en ser parte de la novena que hoy dirige Benjamín y que, como lo ha demostrado, siente los colores como si fueran propios de nacimiento.

Randy Arozarena tiene dos sueños: llegar a la Final del Clásico Mundial de Beisbol con México y, ¿por qué no? que el partido por el campeonato sea en contra de su natal Cuba .

“Yo me escapé de Cuba en 2015 y llegué a México. Yo tenía mi familia allá. Ahora tengo una hija mexicana a la que amo, también he jugado con muchos compañeros de este equipo en las Grandes Ligas. México me recibió como a un hijo.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Por primera vez en la historia! México en semifinal de Clásico Mundial de Beisbol

“Por eso fue que le pedí a la afición y al Presidente que me permitieran ser ciudadano mexicano para representar al país en el Clásico Mundial de Béisbol. Hoy tengo esta posibilidad, esta oportunidad y me siento agradecido”, el cubano, quien se ha hecho popular por la peculiar celebración que ha realizado en los últimos compromisos del Tricolor.

Justo esto último es lo que le ha confirmado a Randy que tomó la mejor decisión al representar a México en el Clásico Mundial de Béisbol y le da alicientes para lograr el campeonato y devolver el cariño que los aficionados han demostrado por él.

Con información de ESPN