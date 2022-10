Según el medio británico The Sun , ambos gladiadores firmarían un contrato por 1.5 mil millones de dólares por dos peleas en 2023 las cuales se llevarían acabo en Abu Dabi y Arabia Saudita.

Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor no sólo se podrían volver a ver las caras en el cuadrílatero, sino que también se enfrentarían en un duelo en el octágono.

Mayweather peleó el mes pasado en función de exhibición al derrotar al nipón Mikuru Asakura; mientras que McGregor no ha tenido actividad desde que se fracturara el tobillo en 2021 en combate contra Dustin Poirier.

En septiembre, le fue cuestionado a “Money” sobre el presunto combate ante “The Notorius”. Floyd contestó que si quería una pelea real para exponer su invicto de 50-0 como profesional, el luchador de 45 años señaló que su intención era que se concretara el combate pero que no fuera oficial, sobre todo por los golpes que pudiera recibir.

“Ya hemos tenido conversaciones entre ambos, pero no sabemos si será pelea real o de exhibición. Yo prefiero que sea de exhibición. No me gustan las peleas en las que sé que voy a recibir un castigo real”, comentó.

