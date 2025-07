AMLO: 100 días de bilis del presidente más huachicolero de la historia

Me parece que no hay que escatimar el logro de la presidenta Sheinbaum y su gabinete de Seguridad en los golpes que ha dado contra el huachicol durante los últimos 100 días. Primero, porque son golpes espectaculares en cantidades e infraestructura. Y segundo, porque la Presidenta tuvo que armarse de valor para dar estos golpes, no tanto por la reacción que pudiera venir de los huachicoleros, sino porque cada operativo que tiene éxito exhibe como mentiroso y cómplice del crimen organizado a su mentor político, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

TE PUEDE INTERESAR: Pegasus, Peña Nieto y ‘todos nosotros fuimos espiados’

Me imagino al exmandatario haciendo bilis en su cómoda finca de Palenque mientras va leyendo los encabezados de los últimos 100 días:

31 de marzo. Un buque con 10 millones de litros de combustible robado fue interceptado en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Sí, un buque. También se aseguraron tractocamiones y contenedores con diésel. 9 de abril. 18 millones de litros de diésel y otros hidrocarburos importados irregularmente a México por rutas marítimas internacionales gracias a una red de huachicol fiscal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba mediante empresas fachada y documentos aduanales falsos. 30 de mayo. 3 millones de litros, 3 mil 900 contenedores, vehículos y maquinaria pesada. 18 de junio. En Coatzacoalcos, Veracruz, descubren ¡una minirefinería de huachicol!, con medio millón de litros de combustible. El mismo día, más de un millón de litros de huachicol decomisados en Nuevo León en un almacén clandestino con 10 contenedores móviles, un tractocamión, 10 pipas, seis tanques cilíndricos, dos bidones de mil litros y un megatambo con capacidad de 200 litros.

29 de junio. Doce cateos en Estado de México, Ciudad de México y Querétaro desmantelaron una red criminal dedicada al huachicol: 32 personas, 48 vehículos, 21 tractocamiones, 14 tanques y autotanques. El mismo día, en Saltillo, 2 millones de litros, 20 pipas, 7 bombas, tractocamiones, contenedores, 16 millones de pesos en cash, animales exóticos y 11 personas detenidas. 2 de julio. En Cunduacán, Tabasco, en dos predios, casi un millón de litros de huachicol, más de mil contenedores y siete vehículos. 7 de julio. El mayor decomiso de huachicol en la historia: 15 millones de litros en... ¡129 ferrotanques! Sí. Tanques para ferrocarril.

Estos éxitos en el combate al huachicol −aun si son consecuencia de la presión de Estados Unidos o fruto de un interés propio− ponen a la Presidenta en un predicamento político complejo. ¿Qué hacer con los funcionarios que fueron cómplices y permitieron que todo esto estuviera pasando? Porque en la medida que las incautaciones son más vistosas y flagrantes, la pregunta suena más fuerte: ¿cómo es posible que nadie haya visto en el sexenio pasado? Una secretaria de Seguridad del pasado es su secretaria de Gobernación, otro secretario de Seguridad del pasado es gobernador y presidente del Consejo Nacional de Morena... y claro, el presidente López Obrador que decía que ya se había acabado con el huachicol, que no hizo nada para combatirlo y que se dedicó a repartir abrazos a los criminales.

SACIAMORBOS

Más razones para que AMLO siga odiando a Harfuch.