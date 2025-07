¿Dejará a Brasil? Ancelotti es condenado a un año de prisión por fraude fiscal en España

Además de la pena de prisión, Ancelotti fue inhabilitado durante tres años para recibir ayudas o subvenciones públicas.

La condena, sin embargo, no implicará su ingreso a prisión, ya que en España las penas inferiores a dos años por delitos no violentos suelen ser suspendidas si el acusado no tiene antecedentes penales, como es el caso del entrenador.

El tribunal absolvió a Ancelotti de las acusaciones correspondientes al ejercicio fiscal de 2015, al no encontrar pruebas suficientes que sostuvieran una segunda infracción.

A pesar del fallo judicial, su reputación deportiva permanece intacta: es el único técnico en la historia que ha ganado cinco títulos de Champions League, además de haber conquistado ligas en las cinco grandes competencias europeas.