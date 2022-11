Aaron Rodgers, quarterback de Packers de Green Bay, revela que ha jugado con un dedo fracturado

“ Definitivamente es un reto, pero los días libres ayudan ”, aseguró Rodgers. “ Me siento mejor esta semana ”, agregó.

“ Solo sé que en el vuelo de regreso a casa estaba adolorido ”, aseguró Rodgers. “ De hecho ni siquiera me hicieron una radiografía, porque iba a seguir jugando, sin importar lo que las imágenes mostraran. Pero me convencieron ”, añadió.

En un intento de pase Ave María en la última jugada de la derrota de los Packers 27-22 frente a los Giants de Nueva York en el partido que se jugó en Londres el pasado el 9 de octubre, Rodgers se lesionó su dedo pulgar, si bien Green Bay lo enlistó con una lesión de desde entonces, el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL no había público que estuviera fracturado.

No obstante, Rodgers no se ha perdido partidos, sin embargo la lesión ha limitado sus entrenamientos por lo que no está cerca del nivel que alcanzó para recibir el reconocimiento de Jugador Más Valioso en las últimas dos temporadas.

Esa derrota ante los Giants dio inicio a un camino de 1-6 que ha puesto en riesgo las posibilidades de los Packers de llegar a los playoffs de la NFC.

Por último, el mariscal de campo minimizó el impacto de su lesión y precisó que la cirugía no fue seriamente considerada.

Con información de la Agencia The Associated Press.