Dinos reporta 43 jugadores y suma legionarios rumbo a la temporada 2026

Con la temporada 2026 en el horizonte, los Dinos de Saltillo pusieron en marcha su pretemporada dentro de la Liga de Fútbol Americano Profesional (LFA), en una semana marcada por la llegada de refuerzos extranjeros y nuevos movimientos en el roster nacional.

Un total de 43 jugadores se presentaron al primer llamado del cuerpo técnico encabezado por Javier Adame. La sesión inicial se realizó en las instalaciones de la UVM Campus Saltillo, donde el plantel fue sometido a pruebas físicas y evaluaciones médicas para conocer su punto de partida tras el receso. TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo La conformación del equipo muestra avances importantes. De los 15 elementos extranjeros anunciados, 13 ya reportaron con el grupo. En la lista aparecen Terrance Williams, Donovan Banks, Chance Bell, Khan Henley, Nicholas Dheilly, Zach Brumfield, Shawn Harris Jr., Vicent Sulivan, Tykee Ogle-Kellog, Jadarius Ceasar, Jaylan Greaves, Robert Porter, CJ James y Kenney Solomon II. Williams es uno de los jugadores con antecedentes en el circuito nacional. En 2023 formó parte de los Galgos de Tijuana y ahora se integra al conjunto de Saltillo con el objetivo de aportar experiencia en un año en el que la organización aspira a disputar el Tazón IX.

Instagram

Los movimientos no se limitaron al mercado internacional. La directiva confirmó la incorporación temporal de los defensivos Luis Jaramillo y Patricio Garza, procedentes de los Arcángeles de Puebla. Ambos jugarán con Dinos mientras su equipo de origen define su situación con la liga. Este acuerdo representa el tercer intercambio concretado por la franquicia en lo que va de 2026. En el plano nacional también se sumó César Pérez, quien llega tras su paso por los Mexicas y fue considerado dentro de los mejores defensivos mexicanos de la temporada anterior. Su incorporación fortalece una unidad que busca mayor consistencia de cara al arranque oficial. Además, reportaron jugadores como Ramiro Pruneda, Érick Niño, Brandon Calzoncit, Gerardo Álvarez, Emmanuel Rodríguez, Sergio Schiaffino, Diego Castillo, Brian Lezama, Isaac Briones, Sergio Reséndiz, Johan Medina y Gerardo Márquez, quienes competirán por un lugar definitivo en la plantilla. La agenda de trabajo continuará esta semana con entrenamientos programados y una práctica en el Estadio Olímpico, escenario que el equipo volverá a pisar para una sesión conjunta después de cinco años. El primer compromiso de la campaña será el 9 de abril, cuando visiten a los Osos de Monterrey en el inicio formal de la temporada regular.

Publicidad