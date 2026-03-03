Luis Jaramillo deja Arcángeles y firma con Dinos para 2026

La defensiva profunda de los Dinos de Saltillo suma una nueva pieza rumbo a la temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional. El equipo anunció la incorporación del back defensivo Luis Jaramillo, quien llega procedente de los Arcángeles de Puebla.

A través de sus redes sociales, la franquicia de Saltillo confirmó el movimiento con un mensaje en el que destaca que Jaramillo reforzará la secundaria del equipo. El jugador se desempeña como defensive back (DB), posición clave en la cobertura de pase y el apoyo en jugadas por tierra.

Con 1.88 metros de estatura y 84 kilogramos de peso, Jaramillo aportará físico y alcance a la defensiva coahuilense. Su experiencia en Puebla le permitió consolidarse como parte de la rotación en el perímetro defensivo, enfrentando a algunos de los ataques más productivos de la liga.