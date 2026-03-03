Luis Jaramillo deja Arcángeles y firma con Dinos para 2026
Saltillo anunció la incorporación del back defensivo Luis Jaramillo, quien llega procedente de los Arcángeles de Puebla para reforzar la secundaria rumbo a la temporada 2026
La defensiva profunda de los Dinos de Saltillo suma una nueva pieza rumbo a la temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional. El equipo anunció la incorporación del back defensivo Luis Jaramillo, quien llega procedente de los Arcángeles de Puebla.
A través de sus redes sociales, la franquicia de Saltillo confirmó el movimiento con un mensaje en el que destaca que Jaramillo reforzará la secundaria del equipo. El jugador se desempeña como defensive back (DB), posición clave en la cobertura de pase y el apoyo en jugadas por tierra.
Con 1.88 metros de estatura y 84 kilogramos de peso, Jaramillo aportará físico y alcance a la defensiva coahuilense. Su experiencia en Puebla le permitió consolidarse como parte de la rotación en el perímetro defensivo, enfrentando a algunos de los ataques más productivos de la liga.
La llegada del defensivo se da en un momento en el que Dinos busca ajustar detalles en su cuadro, luego de una campaña en la que la defensiva tuvo lapsos de irregularidad ante ofensivas aéreas. La directiva ha señalado que uno de los objetivos es fortalecer la cobertura profunda y generar mayor competencia interna en el roster.
Para Jaramillo, el cambio representa una nueva etapa dentro de la LFA. Tras su paso por Arcángeles, ahora se integrará a un plantel que ha sido protagonista constante en la liga y que mantiene aspiraciones de regresar a la disputa por el campeonato.
El movimiento también marca una transición entre dos organizaciones que han apostado por talento joven y por mantener una base nacional sólida. En Saltillo, el cuerpo técnico evaluará su adaptación al esquema defensivo y su aporte en equipos especiales, un rubro donde los backs defensivos suelen tener participación relevante.
Dinos continúa delineando su plantilla con miras a la temporada 2026, en la que buscará competir dentro de la Conferencia Norte y mejorar sus números defensivos respecto al torneo anterior. La incorporación de Jaramillo se suma a otros ajustes que el equipo ha realizado en semanas recientes.
Con la pretemporada en el horizonte, el defensivo tendrá la oportunidad de ganarse un lugar en el once titular y aportar profundidad a una unidad que pretende ser uno de los pilares del equipo en el próximo calendario.