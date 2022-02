Los Ángeles se embolsarán 477 millones de dólares gracias al Super Bowl

En StubHub, que es el portal de referencia de reventa de tickets en Estados Unidos, el boleto más barato tenía un costo el jueves pasado de 4,249.15 dólares.

En el 2021 91.6 millones de estadounidenses vieron por televisión el Super Bowl en el que se coronaron a los Tampa Bay Buccaneers, siendo la cifra de espectadores más baja en los últimos 15 años.

Aún así, la final de la NFL continúa siendo uno de los escaparates más lujosos del mundo en la pequeña pantalla y en Estados Unidos que lo retransmiten este año NBC y Telemundo además de la plataforma Peacock. En este sentido, NBC afirmó que algunos de los anuncios de 30 segundos que se emitirán durante el partido alcanzaron un precio de 7 millones de dólares. Los anuncios del Super Bowl son un espectáculo y el domingo los espectadores podrán ver el primer tráiler de la serie de “The Lord of the Rings” de Amazon.

