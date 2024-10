La liga francesa ordena al PSG pagar 55 millones de euros a Kylian Mbappé por salario pendiente

La disputa entre el astro Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain (PSG) alcanzó otro punto álgido, luego de que la comisión de apelaciones de la Ligue de Football Professionnel (LFP) reafirmara la orden de pago de 55 millones de euros (equivalentes a 1,186,020,000 pesos mexicanos) en salarios pendientes al jugador. La decisión, comunicada el viernes, confirma el veredicto anterior emitido el mes pasado a favor de Mbappé.

El PSG, que había argumentado que no adeudaba esta suma, apeló el fallo inicial y presentó su caso ante la LFP el 15 de octubre. Sin embargo, la comisión se mantuvo firme en su decisión, señalando que el club debe liquidar la parte del salario que Mbappé reclama. La LFP, en un comunicado a The Associated Press, subrayó que esta resolución es final y solo podría ser revisada por el comité ejecutivo de la Federación Francesa de Futbol.

El PSG no ha cedido en su postura y calificó las acciones de Mbappé como una muestra de “mala fe”, aunque no ha detallado cuál será su estrategia a seguir para impugnar el veredicto. Según el club, el delantero francés había acordado verbalmente renunciar a ciertas bonificaciones mientras se encontraba apartado del equipo antes de la temporada 2023-24, tras rechazar la extensión de su contrato.

Mbappé, por su parte, había rechazado una propuesta de mediación ofrecida por la LFP, asegurando que el PSG le debía tres meses de salario, además de un tercio de su bono de lealtad. Este conflicto se produce luego de que el delantero francés firmara con el Real Madrid como agente libre este verano, tras marcar un récord de 256 goles en siete años con el PSG.

La relación entre Mbappé y el PSG se deterioró gradualmente, con el club mostrando su decepción luego de haberle ofrecido el contrato más lucrativo en su historia en 2022. Según fuentes cercanas al jugador, Mbappé estaba frustrado por la falta de fichajes clave que el club había prometido. En aquel momento, el PSG presentó a Mbappé con una camiseta que mostraba el año 2025, gesto que causó molestia en el jugador, ya que su contrato vencía en 2024, con una opción unilateral de extensión por otro año.