“Esta reliquia tan importante va a tener un lugar perfecto en este museo. Diego Maradona no ha sido solo una leyenda muy grande del fútbol, creció una amistad entre nosotros. Era único, no cabe duda, en todo el mundo es reconocido Diego como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí hoy”, explicó Matthäus en el acto de entrega que se llevó a cabo en la embajada de la República Argentina en España.

“Siempre ha sido un gran honor jugar contra él porque, sencillamente, era el mejor; no solo como jugador, también como ser humano ha sido una persona muy importante para mí. Es una pena que no esté aquí hoy, pero Diego va a estar siempre presente en nuestros corazones y ahora también en el museo”, añadió el ex jugador alemán.

Mientras tanto el proyecto de Legends será inaugurado en Madrid próximamente, es un edificio en la Puerta del Sol de 4,200 metros cuadrados y de siete pisos, contará con con una muestra de objetos expuestos de los cuatro mil que atesora Marcelo Ordás, quien el impulsor de esta iniciativa.

