¡Neymar regresa a casa!: El ídolo brasileño vuelve al Santos tras su paso por Arabia Saudita

Desde su debut profesional, Neymar destacó por su habilidad con el balón y su estilo de juego basado en regates y velocidad. Su talento llamó la atención de los grandes clubes europeos, y en 2013 fichó por el Barcelona.

En su presentación con el equipo catalán, el brasileño expresó su motivación para unirse al club: “El Madrid es un gran club, pero me he dejado llevar por el corazón y he decidido venir al Barça. Nunca hemos tomado una decisión por dinero”. En 2017, protagonizó un traspaso histórico al PSG por una cifra récord de aproximadamente 3,700 millones de pesos mexicanos.

Ahora, tras su paso por el futbol europeo y su breve estancia en Arabia Saudita, Neymar vuelve al Santos con la intención de recuperar su mejor versión y aportar su experiencia a un equipo en reconstrucción.