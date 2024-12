‘Concachampions’ 2025: estos son los rivales de los equipos de la Liga MX

ASÍ QUEDÓ EL SORTEO DE LA ‘CONCACHAMPIONS 2025’ CON CLUBES DE LA LIGA MX:

Primera ronda: LAFC vs Colorado Rapids; Sporting Kansas City vs Inter Miami; Rayados vs Forge FC; Vancouver Whitecaps vs Saprissa; Pumas vs Cavalry; Chivas vs Cibao; Cruz Azul vs Real Hope; Seattle Sounders vs Antigua; Tigres vs Real Estelí; FC Cincinnati vs Motagua; y Real Salt Lake vs Herediano.

Octavos de Final: Columbus Crew vs Ganador del LAFC/Colorado; Cavalier vs Ganador del Inter Miami/Sporting KC; Ganador del Rayados/Forge vs Ganador del Vancouver/Saprissa; Alajuelense vs. Ganador del Pumas/Cavalry; América vs. Ganador del Chivas/Cibao; Ganador del Cruz Azul/Real Hope vs. Ganador del Seattle/Antigua; Ganador del Tigres/Real Estelí vs. Ganador del Cincinnati/Motagua; y Galaxy vs. Ganador del Salt Lake/Herediano.

En esta edición, la número 60, la competencia enfrentará a 27 clubes divididos entre caribeños, centroamericanos y de Norteamérica.

El torneo arrancará el 4 de febrero y la Final se realizará el domingo 1 de junio, durante las siguientes etapas.