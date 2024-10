¡Fernando Gago se queda en las Chivas! Niega dirigir a Boca Juniors y se confirma como DT del Guadalajara

Previo al Clásico Tapatío en el que Atlas va venciendo 1-0 a las Chivas de Guadalajara, Fernando Gago, director técnico del Rebaño Sagrado, aseguró que su compromiso con el equipo rojiblanco continúa firme.

En una entrevista con Telemundo, el argentino desmintió los rumores que lo vinculaban con un posible regreso a Boca Juniors, afirmando que no ha recibido ninguna oferta ni llamado por parte del club argentino.

“Quiero ser sincero: no tuve ninguna propuesta, ni de mi entorno. No sé de dónde provienen estas informaciones... Para mí, esta semana de trabajo ha sido muy tranquila y normal, como cualquier otra previa a un Clásico. Todos quieren jugar y esa es la mentalidad que tenemos”, declaró el exmediocampista.

Gago reiteró su posición al afirmar que nadie de su círculo cercano ha recibido ofertas del equipo argentino.

“No me contactó nadie; no sé de dónde salió esa información. No he tenido comunicación con ningún club, y lo digo aquí porque se rumoró con mucha fuerza, pero no ha sucedido. Ni conmigo ni con nadie de mi entorno se han comunicado”, enfatizó.