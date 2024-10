¿Fracaso a la vista para Javier Aguirre? Valencia ‘C’ rescata empate contra México en un vacío Estadio Cuauhtémoc

TE PUEDE INTERESAR: México vs Valencia: Estadio Cuauhtémoc luce vacío en amistoso del Tricolor en Puebla

En una fría noche en Puebla , la Selección Nacional de México añadió un nuevo capítulo a su complicada situación al no poder derrotar a un Valencia que, a pesar de sus múltiples bajas, sacó un empate 2-2 en el Estadio Cuauhtémoc. Los Naranjeros , que se presentaron con 11 ausencias importantes y una alineación llena de jóvenes, incluyendo a un portero de 18 años, lograron incomodar a un México que solo supo aprovechar los primeros 35 minutos del encuentro.

En un intento desesperado por recuperar el control del partido, Aguirre mandó al campo a jugadores de renombre como Roberto “Piojo” Alvarado, César “Chino” Huerta y Raúl Jiménez, pero sus esfuerzos fueron inútiles. El equipo se mostró sin ideas, incapaz de crear peligro, y cuando el árbitro pitó el final del encuentro, el Tri fue severamente abucheado por su propia afición.

Este empate no solo refleja el pobre estado del futbol mexicano, sino que también enciende las alarmas de cara al próximo encuentro contra la Selección de Estados Unidos. El martes, México enfrentará a un equipo dirigido por Mauricio Pochettino, que no muestra signos de piedad y llegará con lo mejor de su plantilla. Javier Aguirre tendrá que sacudir a su equipo si no quiere prolongar aún más esta crisis que, en su propio país, comienza a desgastar la relación con los aficionados.

La crisis del Tri se profundiza, y el próximo reto ante Estados Unidos será decisivo para el futuro de Aguirre y su equipo.