Javier Aguirre insultó a Faitelson en transmisión en vivo, ¿qué le dijo el DT del Tri?

“Mis respetos a Panamá, que ha crecido de una manera tremenda. Tienen un equipo sólido, bien trabajado. Cuatro años lleva Thomas Christiansen al frente del grupo y hoy no juegan las finales a ver qué pasa, sino a ganarlas”, apuntó el estratega.

“Sería injusto decir que ganamos con huevos; se hicieron muchas cosas bien y no es justo decir que ganamos por el entusiasmo o con pantalones” , declaró el entrenador en conferencia de prensa tras la victoria ante Panamá .

El técnico mexicano, quien tomó el cargo el verano pasado, sumó su segundo título con la selección. Sin embargo, insistió en que el equipo aún debe mejorar de cara al Mundial de 2026.

“Se acerca el Mundial, vamos detrás de lo que deberíamos. En la Copa Oro deberíamos tener ya una base del 70-80 por ciento de lo que vamos a presentar en el Mundial. No podremos, pero eso no significa que no podamos acortar plazos y corregir”, comentó.

Aguirre también habló sobre la planificación de la Copa Oro y reconoció la posibilidad de no contar con algunos jugadores debido a sus compromisos en el Mundial de Clubes: “Será una buena oportunidad para probar a otros”, mencionó.

Respecto a la afición, el técnico agradeció el apoyo de los seguidores que viajaron para alentar al equipo, destacando el caso de un aficionado que condujo cinco horas desde Kentucky para presenciar el partido: “El triunfo es una manera de devolverles su entrega”, expresó.