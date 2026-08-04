Leagues Cup 2026: Pachuca y Atlas tropiezan en su presentación frente a clubes de la MLS

La Leagues Cup 2026 no comenzó de la mejor manera para los clubes mexicanos. Pachuca y Atlas debutaron con derrota frente a equipos de la MLS en la primera jornada del torneo, por lo que ambos quedaron obligados a sumar en sus siguientes compromisos para mantenerse en la pelea por avanzar. Los Tuzos fueron los primeros en entrar en acción y durante los primeros minutos dieron señales de un arranque prometedor. Apenas al minuto 7, Adrián Alcaraz aprovechó una llegada al área para abrir el marcador y adelantar al conjunto hidalguense frente al FC Cincinnati, que jugó como local en territorio estadounidense.

La ventaja, sin embargo, duró poco. Cincinnati ajustó su funcionamiento y comenzó a controlar la posesión del balón. Al 18’, Evander da Silva Ferreira igualó el encuentro y el impulso cambió de lado. Antes del descanso, Pavel Bucha culminó una jugada colectiva para firmar el 2-1 al minuto 39, resultado con el que ambos equipos se fueron al vestidor.

En la segunda parte, Pachuca buscó reaccionar con modificaciones y adelantó líneas en busca del empate, pero dejó espacios que fueron aprovechados por el conjunto de la MLS. Al minuto 70, Kenji Mboma Dem apareció para marcar el tercer tanto y sellar el triunfo de Cincinnati por 3-1. Con este resultado, el equipo estadounidense sumó sus primeros tres puntos del certamen y enfrentará a Pumas en la siguiente fecha. Pachuca, por su parte, intentará recuperarse cuando se mida al Columbus Crew, en un partido que podría ser determinante para sus aspiraciones. Más tarde fue el turno del Atlas, que tampoco logró comenzar con el pie derecho. El equipo dirigido por Hernán Crespo cayó 3-1 frente al Columbus Crew en un encuentro que se definió, en buena medida, por los errores defensivos del conjunto rojinegro durante la primera mitad. Desde el inicio, Columbus ejerció presión alta y encontró recompensa al minuto 28. Un descuido en la salida permitió que César Ruvalcaba abriera el marcador y diera tranquilidad a los locales. Atlas sufrió para contener los ataques y Camilo Vargas evitó una diferencia mayor con una intervención ante un disparo de Dániel Gazdag. Cuando parecía que el descanso llegaría con ventaja mínima, el Crew volvió a golpear. En tiempo agregado del primer tiempo, Sean Zawadzki ganó por arriba en un tiro de esquina y anotó el 2-0 con un remate de cabeza.

El panorama se complicó todavía más apenas comenzó el complemento. Un nuevo error defensivo terminó en el tercer tanto del conjunto estadounidense, ahora por conducto de Brais Méndez, quien amplió la ventaja al minuto 51. Atlas encontró el descuento tras una jugada por la banda izquierda. Milton Valenzuela envió un centro al área que terminó en un autogol de Sean Zawadzki, dejando el marcador 3-1. Con el ingreso de Alfonso González y del juvenil José Martín, los rojinegros generaron mayor presencia ofensiva, aunque sin la contundencia necesaria para acercarse en el marcador. Así, los dos primeros representantes de la Liga MX comenzaron la Leagues Cup con derrotas ante clubes de la MLS. Pachuca y Atlas deberán reaccionar en la siguiente jornada si quieren mantenerse con opciones de avanzar en un torneo que volvió a demostrar la exigencia de enfrentar a los equipos estadounidenses como visitantes.