Carrera ‘Todo México salvando vidas 2026’ apoyará el mantenimiento de ambulancias en Coahuila

La séptima edición de la Carrera Nacional Todo México Salvando Vidas no busca romper marcas ni formar atletas de alto rendimiento. Su principal meta es otra: reunir a cientos de personas para fortalecer la capacidad de respuesta de la Cruz Roja Mexicana y, al mismo tiempo, promover hábitos saludables entre las familias. El próximo 6 de septiembre, Saltillo volverá a ser la sede en Coahuila de esta iniciativa que se realizará de manera simultánea en los 32 estados del país. La cita será en la Ruta Recreativa, con salida desde el Instituto Tecnológico de Saltillo a las 7:00 de la mañana, donde los participantes podrán elegir entre recorridos de 10 y 5 kilómetros, además de una caminata de 3 kilómetros.

Durante la presentación del evento, el delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, Raúl Gerardo Salinas Valdez, destacó que la carrera nació con la intención de acercar a la institución con la comunidad desde una perspectiva distinta.

“Más que una competencia, es una convivencia familiar”, señaló al explicar que el objetivo es recordar que la Cruz Roja trabaja los 365 días del año en la atención de emergencias, pero también impulsa acciones enfocadas en la prevención y el cuidado de la salud. Ese enfoque fue respaldado por Sergio Pérez Jiménez, presidente de la Cruz Roja Mexicana Delegación Saltillo, quien subrayó que la actividad busca incentivar la activación física y fomentar hábitos saludables entre personas de todas las edades. Sin embargo, detrás de cada número entregado a los corredores existe un propósito que pocas veces se observa durante la competencia.

Los 300 pesos que cuesta la inscripción representan una fuente adicional de recursos para la institución. En la edición de 2025, la carrera dejó alrededor de 115 mil pesos, monto que permitió renovar el sistema de rastreo satelital de las 65 ambulancias con las que opera la Cruz Roja en Coahuila. Para este año, la meta es destinar parte de los recursos al mantenimiento mayor de varias ambulancias y respaldar un proyecto para instalar paneles solares en la delegación de Piedras Negras, donde las altas temperaturas incrementan el consumo eléctrico. “La Cruz Roja está para salvar vidas y no para atender llamadas falsas”, recordó Salinas al hacer un llamado a la población para valorar el trabajo de los cuerpos de emergencia y utilizar de manera responsable los servicios de auxilio.

La carrera mantiene un formato completamente familiar. Además de corredores, pueden participar personas con carriolas, bicicletas infantiles, patines e incluso mascotas, ya que el evento es pet friendly. Las personas con discapacidad permanente o temporal tendrán inscripción gratuita. Otro de los atractivos será la medalla coleccionable. En esta edición se entregará la pieza correspondiente a la letra “O”, lo que ha motivado a muchos participantes a regresar año con año para completar la colección. La organización espera reunir a 850 participantes, aunque los organizadores recomendaron inscribirse con anticipación para garantizar la disponibilidad de playera y medalla.

Las inscripciones ya están abiertas tanto en la delegación estatal de la Cruz Roja como a través de Chronosport, mientras que los kits se entregarán el 5 de septiembre, de 9:00 a 17:00 horas, en las instalaciones de la institución. Al finalizar la jornada habrá premiación para los primeros lugares de las carreras de 5 y 10 kilómetros, además de una tómbola de regalos abierta para todos los participantes. Porque, en esta ocasión, cruzar la meta significará mucho más que completar una distancia: será contribuir a que una ambulancia pueda seguir llegando cuando alguien más la necesite.

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