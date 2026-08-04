Presidente de gobierno español rechaza críticas de la UE por crisis de Ceuta

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    Presidente de gobierno español rechaza críticas de la UE por crisis de Ceuta
    La entrada repentina de 72 mil migrantes el jueves y el viernes provocó una crisis humanitaria en Ceuta y reavivó el debate migratorio en el bloque de 27 países, aunque la mayoría de los migrantes regresó pronto. AP.

Más de 80 migrantes murieron, incluidos algunos que se ahogaron o fueron aplastados en una estampida para cruzar una barrera en un espigón

BRUSELAS.-Las políticas migratorias del presidente del gobierno español Pedro Sánchez recibieron duras críticas, mientras líderes de toda la Unión Europea se reunían el martes tras la llegada masiva de migrantes hacia el territorio español de Ceuta, en el norte de África.

Cartas abiertas de 22 líderes de la UE, y una rápida réplica de Sánchez, han dejado al descubierto un debate agitado dentro de la UE que enfrenta a los partidarios de una línea dura en migración contra el líder español progresista, quien ha desafiado el consenso del bloque sobre migración, así como sobre el gasto de la OTAN, Gaza e Israel.

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El gobierno de Sánchez ha rechazado los ataques por considerarlos políticamente motivados y afirma que la mayoría de los migrantes fue devuelta desde Ceuta en cuestión de horas en “estrecha coordinación con las autoridades marroquíes y con muy poco apoyo de otros estados europeos”.

Aunque los ministros parecieron volver a cerrar filas en torno a Sánchez tras reunirse el martes, Europa mostró una desunión profundamente dañina mientras enfrenta amenazas de seguridad desde Moscú, inestabilidad con Washington y tensión económica con Beijing, afirmó Alicia García-Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico y Oriente Medio de la firma financiera Natixis.

“Europa ha vuelto a mostrar debilidad”, manifestó. “Una debilidad enorme”.

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