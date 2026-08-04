Ofrecen servicios veterinarios de bajo costo durante una semana en Saltillo

Los propietarios de perros y gatos de Saltillo, Coahuila, pueden acceder a la Jornada de Atención para Seres Sintientes, una campaña que ofrece esterilizaciones a bajo costo y desparasitaciones gratuitas con el propósito de fomentar el control responsable de la población animal y prevenir enfermedades entre las mascotas. Las actividades permanecerán disponibles hasta el 7 de agosto en las instalaciones del Parque Urdiñola, donde personal especializado brinda atención de 09:00 13:00 horas. Para el servicio de esterilización es necesario agendar previamente una cita, ya que los procedimientos se realizan conforme a la capacidad diaria de atención.

El Municipio de Saltillo informó que el costo de recuperación por la cirugía es de 203 pesos, mientras que las desparasitaciones se ofrecen sin costo. La jornada es coordinada por la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del Centro de Bienestar de Seres Sintientes.

Para que las mascotas puedan ser intervenidas, deberán presentarse con al menos ocho horas de ayuno, sin alimentos ni agua. En el caso de los gatos, se solicita llevarlos en transportadora y con una cobija; para los perros, es obligatorio acudir con correa y también portar una cobija para facilitar su recuperación después del procedimiento. Los medicamentos posteriores a la cirugía no están incluidos. Especialistas en medicina veterinaria señalan que la esterilización ayuda a prevenir enfermedades reproductivas, disminuye el abandono de animales y contribuye al control ético de la sobrepoblación de perros y gatos, por lo que recomiendan aprovechar este tipo de campañas preventivas.