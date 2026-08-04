Ofrecen servicios veterinarios de bajo costo durante una semana en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Ofrecen servicios veterinarios de bajo costo durante una semana en Saltillo
    El Ayuntamiento de Saltillo inicia una campaña que ofrece esterilizaciones a bajo costo y desparasitaciones gratuitas. CORTESÍA

La campaña estará disponible hasta el 7 de agosto con servicios de esterilización a costo de recuperación y desparasitación gratuita

Los propietarios de perros y gatos de Saltillo, Coahuila, pueden acceder a la Jornada de Atención para Seres Sintientes, una campaña que ofrece esterilizaciones a bajo costo y desparasitaciones gratuitas con el propósito de fomentar el control responsable de la población animal y prevenir enfermedades entre las mascotas.

Las actividades permanecerán disponibles hasta el 7 de agosto en las instalaciones del Parque Urdiñola, donde personal especializado brinda atención de 09:00 13:00 horas. Para el servicio de esterilización es necesario agendar previamente una cita, ya que los procedimientos se realizan conforme a la capacidad diaria de atención.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/arranca-campamento-de-verano-para-ninas-ninos-y-adolescentes-en-jimenez-coahuila-DE22623725

El Municipio de Saltillo informó que el costo de recuperación por la cirugía es de 203 pesos, mientras que las desparasitaciones se ofrecen sin costo. La jornada es coordinada por la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del Centro de Bienestar de Seres Sintientes.

$!La jornada ofrece esterilizaciones a costo de recuperación y desparasitaciones gratuitas para perros y gatos.
La jornada ofrece esterilizaciones a costo de recuperación y desparasitaciones gratuitas para perros y gatos. CORTESÍA

Para que las mascotas puedan ser intervenidas, deberán presentarse con al menos ocho horas de ayuno, sin alimentos ni agua. En el caso de los gatos, se solicita llevarlos en transportadora y con una cobija; para los perros, es obligatorio acudir con correa y también portar una cobija para facilitar su recuperación después del procedimiento. Los medicamentos posteriores a la cirugía no están incluidos.

Especialistas en medicina veterinaria señalan que la esterilización ayuda a prevenir enfermedades reproductivas, disminuye el abandono de animales y contribuye al control ético de la sobrepoblación de perros y gatos, por lo que recomiendan aprovechar este tipo de campañas preventivas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Animales
Campañas
Cuidado Animal

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ley censura

Ley censura
true

Saltillo: Para una visita placentera al centro de la ciudad
true

POLITICÓN: Caso Ruffo se caerá en Coahuila, adelantan abogados; no hay pruebas de delincuencia organizada
La Ferretería Sieber representa uno de los negocios con mayor arraigo histórico en Saltillo, al mantenerse activa desde 1857.

Ferretería Sieber, un negocio forjado durante 170 años en el corazón de Saltillo
Unidades impactaron de frente contra una camioneta Ford roja con placas de Texas.

Coahuila: deja seis heridos tras aparatoso accidente en tramo Allende–Nava
La mexicana recorrió 156.5 kilómetros y cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 26 minutos y 18 segundos.

Tour de Francia Femenil 2026: Romina Hinojosa mejora su rendimiento en la etapa 3
Migrantes intentan cruzar de Marruecos al territorio español de Ceuta, el viernes 31 de julio de 2026.

Rumores en redes sociales impulsaron miles de migrantes a emprender una carrera frenética hacia Ceuta

El cohete Starship de SpaceX despega desde Starbase, Texas, el 24 de julio del 2026.

Inversionistas podrán interrogar a Elon Musk sobre precios de acciones