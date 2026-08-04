Motivos por los que te pueden quitar el pago de $2,500 de la Beca Rita Cetina para primaria

No obstante, ningún beneficiario se encuentra exento de perder estos apoyos si incumple con los lineamientos establecidos, señala la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), por lo que es fundamental conocer sus derechos, obligaciones y los motivos por los que podrían ser dados de baja del padrón de beneficiarios.

Con la incorporación de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria, también se sumarán al programa social a familias de estudiantes en educación básica, enfocado a apoyar a la economía del hogar durante el regreso a clases.

Los programas sociales del Gobierno Federal, como la Beca Universal para Educación Media Superior “Benito Juárez” y la Beca Universal para Educación Básica “Rita Cetina”, han sido implementados con el objetivo de fortalecer la permanencia y conclusión de estudios entre estudiantes de escasos recursos.

¿EN QUÉ CASOS SE PUEDE PERDER LA BECA RITA CETINA Y BENITO JUÁREZ?

De acuerdo con las normas de operación publicadas y avaladas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha identificado varios motivos por los cuales un beneficiario puede dejar de recibir estos apoyos. Algunos de ellos se deben a procesos administrativos o situaciones académicas, mientras que otros derivan de incumplimientos o irregularidades. Entre los motivos más frecuentes destacan:

- Defunción del becario o becaria, la CNBBBJ que ante esta situación, se dará de baja del programa; en el caso de que sea menor de edad, el apoyo para el hogar también concluirá.

- Al cursar tercer grado de secundaria, si durante el primer semestre del año el estudiante aparece registrado en tercer grado de secundaria, será dado de baja antes de que se realice el primer pago del segundo semestre.

- Al cumplir la mayoría de edad, el apoyo económico está enfocado a estudiantes de educación básica, el cual termina al cumplir 18 años, por lo que la familia también dejará de recibir el apoyo del programa social.

- Haber recibido la beca por el periodo máximo de 30 meses, en el caso de los estudiantes de secundaria, dejarán de recibir la beca una vez que acumulen los tres ciclos escolares (conformados por 10 meses).

- Finalización de los estudios de educación media superior, o detección de que ya habían sido concluidos.

- Renuncia voluntaria al programa por parte del beneficiario, la beca podrá cancelarse cuando la madre, padre o tutor decide salir del programa y presentar por escrito su renuncia.

- Recibir simultáneamente otra beca de manutención otorgada por una dependencia del gobierno federal, si se detecta que en un mismo estudiante aparece más de una vez en el padrón, únicamente se conservará un registro y los demás serán eliminados.

- Suspensión de estudios notificada por el plantel educativo.

- No estar inscrito en una escuela pública atendida por el programa, la familia perderá el beneficio si la Coordinación de Becas detecta que ninguno de los menores inscritos estudia en una escuela prioritaria o considerada susceptible de atención.

- Haber proporcionado información falsa o documentos apócrifos, ante irregularidades el apoyo podrá cancelarse si, durante la revisión, actualización del padrón o cualquier otra verificación, encuentran que la información o los documentos presentados no coinciden con los datos entregados previamente o con los registros oficiales.

- No haber cobrado un pago durante más de un año después de concluido el ciclo escolar correspondiente.