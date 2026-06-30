Noruega elimina a Costa de Marfil con gol de Haaland y avanza a Octavos del Mundial 2026

Noruega tuvo que emplearse al máximo para superar a una Costa de Marfil que la puso contra las cuerdas durante buena parte del encuentro. Cuando el partido parecía encaminado al tiempo extra, Erling Braut Haaland volvió a aparecer en el momento decisivo y marcó el gol que selló el triunfo 2-1 para clasificar a su selección a los Octavos de Final del Mundial 2026, donde ahora enfrentará a Brasil. El conjunto africano sorprendió desde los primeros minutos con una propuesta ofensiva que incomodó a los escandinavos. Con velocidad por las bandas y presión en la salida, Costa de Marfil logró impedir que Noruega controlara el ritmo del partido y generó varias aproximaciones que obligaron a la defensa rival a mantenerse atenta.

Pese al dominio africano, fue Noruega la que encontró el primer gol. Al minuto 39, Antonio Nusa recibió el balón cerca del área, encontró un espacio y sacó un disparo de pierna derecha que se incrustó en el ángulo, dejando sin posibilidades al guardameta marfileño para colocar el 1-0.

El tanto cambió poco el desarrollo del encuentro. Costa de Marfil mantuvo la iniciativa tras el descanso y adelantó líneas en busca del empate. Su circulación de balón y las constantes incorporaciones por los costados generaron problemas para la zaga noruega, aunque durante varios minutos no logró reflejar ese dominio en el marcador. La insistencia finalmente tuvo recompensa al minuto 74. Amad Diallo tomó el balón en tres cuartos de cancha, superó a varios defensores con una conducción precisa y, ya dentro del área, definió con tranquilidad para vencer al arquero Orjan Nyland y establecer el 1-1. El empate hizo justicia a lo mostrado por ambos equipos y parecía abrir el camino hacia la prórroga. Sin embargo, Noruega encontró la respuesta en su principal referente ofensivo. Al minuto 87, un balón quedó suelto dentro del área y Haaland apareció para empujarlo a la red. El delantero firmó así su quinto gol en la Copa del Mundo y volvió a ser determinante para mantener con vida a su selección en el torneo. Costa de Marfil no bajó los brazos y todavía tuvo una oportunidad para igualar el marcador en los minutos de compensación. Un tiro libre bien ejecutado llevaba dirección de gol, pero Nyland reaccionó con una atajada sobre su costado derecho para evitar el empate y asegurar la clasificación noruega.

Aunque el resultado favoreció a los europeos, la actuación de Costa de Marfil dejó una imagen positiva. El equipo africano generó varias oportunidades y por momentos controló el desarrollo del encuentro, pero la falta de eficacia frente al arco terminó inclinando la balanza. Noruega, por su parte, avanzó con sufrimiento, aunque confirmó el peso de Haaland en los momentos decisivos. Con cinco anotaciones en el certamen, el atacante se mantiene entre los máximos goleadores del Mundial y será una de las principales armas de su selección en el duelo de Octavos de Final frente a Brasil, una de las pruebas más exigentes de la competencia.

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