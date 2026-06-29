México busca el pase a Octavos ante Ecuador: horario, transmisión y posible once de Aguirre

La Selección Mexicana afrontará este martes 30 de junio uno de sus compromisos más importantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando reciba a Ecuador en el Estadio Ciudad de México, en un partido correspondiente a los dieciseisavos de final. El encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y definirá cuál de los dos equipos continúa su camino en el torneo. El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega a la fase de eliminación directa después de firmar una fase de grupos sin tropiezos. México terminó como líder de su sector tras sumar nueve puntos producto de sus victorias sobre Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, además de mantener su portería invicta durante los tres encuentros.

Después de alternar uniformes en la primera ronda, el representativo nacional volverá a vestir de verde para este compromiso, en el que buscará dar un paso más hacia una meta que se le ha negado durante décadas: disputar un quinto partido en una Copa del Mundo, algo que no consigue desde la edición celebrada en 1986.

Ecuador llega con el impulso de vencer a Alemania Del otro lado estará una selección ecuatoriana que logró avanzar como uno de los mejores terceros lugares. El equipo sudamericano obtuvo su clasificación tras vencer a Alemania, igualar frente a Curazao y caer ante Costa de Marfil durante la fase de grupos. Ahora, Ecuador intentará convertirse en el segundo representante de la Conmebol en avanzar a los octavos de final, acompañando a Brasil, y buscará aprovechar el buen momento que mostró ante el conjunto alemán para sorprender al equipo anfitrión. Aguirre perfila algunos cambios Aunque la base del equipo mexicano se mantendría, Javier Aguirre contempla algunas modificaciones respecto al último encuentro de la fase de grupos. En la portería continuará Raúl Rangel, quien asumió la titularidad después del homenaje realizado a Guillermo Ochoa durante el partido contra Chequia. Las principales novedades podrían aparecer en la defensa. Tras la expulsión de César Montes en el debut frente a Sudáfrica, Edson Álvarez respondió con actuaciones sólidas como zaguero central, por lo que todo apunta a que repetirá en esa posición acompañado por Johan Vásquez. Jorge Sánchez y Jesús Gallardo completarían la línea defensiva.

En el mediocampo, Brian Gutiérrez tendría la oportunidad de iniciar desde el primer minuto, dejando a Gilberto Mora como alternativa. Erik Lira y Luis Romo complementarían el sector central, mientras que Roberto Alvarado mantendría su lugar por la banda derecha gracias a su aporte tanto ofensivo como defensivo. La dupla de ataque estaría integrada nuevamente por Raúl Jiménez y Julián Quiñones, quienes buscarán aprovechar las oportunidades de gol ante una defensa ecuatoriana que mostró orden durante la fase de grupos. Posible alineación de México Portero: Raúl Rangel. Defensas: Jorge Sánchez. Edson Álvarez. Johan Vásquez. Jesús Gallardo. Mediocampistas: Brian Gutiérrez. Erik Lira. Luis Romo. Delanteros: Roberto Alvarado. Raúl Jiménez. Julián Quiñones. ¿Dónde ver el partido? El encuentro entre México y Ecuador podrá seguirse de manera gratuita por televisión abierta a través de Azteca 7. También estará disponible en la aplicación y el sitio web de Azteca Deportes, donde la cobertura comenzará a las 18:30 horas con la previa del partido. Con el respaldo de una fase de grupos perfecta y el objetivo de romper una racha que se mantiene desde hace cuatro décadas, la Selección Mexicana buscará dar un paso más en casa. Frente a ella estará un Ecuador que ya demostró que puede competir ante rivales de alto nivel y que intentará extender su participación en la Copa del Mundo.

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