Omar ‘El Gato’ Ortiz encuentra libertad espiritual tras ser condenado a 75 años de prisión

Omar Ortiz, ex portero de la Liga MX conocido como “El Gato”, cumple una condena de 75 años en el Centro de Readaptación Social de Cadereyta, en Monterrey, Nuevo León. Tras una vida marcada por el futbol y la controversia, Ortiz asegura haber encontrado una nueva dirección en su vida gracias a la religión, dejando atrás su pasado en el deporte y el crimen.

En entrevista para Canal 6, Ortiz compartió su transformación espiritual.

“La palabra dice ‘conocerás la verdad y la verdad os hará libres’. Yo estoy libre. Mi cuerpo se mantiene en este lugar, pero espiritualmente yo no me enfoco en donde me encuentro. Hay una palabra que Dios transmite a través de mí”, expresó el exfutbolista, resaltando su enfoque en la fe como una vía para alcanzar la paz interior.

Ortiz fue arrestado en 2012 tras ser parte de una banda de secuestradores, dos años después de ser suspendido de la Liga MX por dopaje. Su rol en la organización era identificar víctimas potenciales, una situación que lo llevó a perder su libertad física. En 2017, un motín en la prisión puso su vida en peligro, y tras sobrevivir al evento, su perspectiva sobre la vida dio un giro.

“Me llevaron al hospital. En algunos lugares dijeron ‘mataron al Gato Ortiz’; ahí se murió esa persona”, recordó.