Rayados toma ventaja; Tigres sufre en su debut en Concachampions

El encuentro, disputado en el Tim Hortons Field, tuvo pocas emociones en la primera mitad. Roberto de la Rosa generó peligro con un disparo cruzado al minuto 27 y un remate de cabeza antes del descanso, pero sin fortuna. Por su parte, el equipo canadiense también tuvo su oportunidad con Brian Wright , aunque no logró vencer al arquero regio.

Los equipos regiomontanos debutaron en la Concacaf Champions Cup con resultados opuestos. Monterrey consiguió una victoria importante en su visita a Canadá , mientras que Tigres no logró imponerse en su duelo en Nicaragua y tendrá que buscar la remontada en casa.

En un partido complicado, Tigres de la UANL perdió 1-0 ante el Real Estelí en su visita al Estadio Independencia . El equipo dirigido por Veljko Paunovic no logró desplegar su mejor versión y ahora tendrá que definir la serie en casa.

Tigres intentó reaccionar, pero no tuvo claridad en ataque. A pesar de contar con la posesión del balón en varios lapsos del partido, el equipo regiomontano no generó peligro real sobre la portería rival. Las críticas hacia el rendimiento del equipo y las decisiones de Paunovic no tardaron en aparecer en redes sociales.

El partido de Vuelta se jugará en el Estadio Universitario, donde Tigres buscará darle la vuelta al marcador para evitar una eliminación temprana en el torneo continental.