Tigres vs Real Estelí: UANL golea en el Universitario y está en Octavos de Final de ‘Concachampions’

El equipo de Real Estelí no logró reaccionar ante el dominio de los locales, que generaban constantes llegadas de peligro. Sin embargo, la contundencia no estaba de su lado en los primeros minutos, como se evidenció en una oportunidad de Nicolás Ibáñez, quien no pudo conectar un centro de Jesús Garza.

La insistencia de Tigres dio frutos al minuto 13, cuando Diego Lainez recibió un pase de Juan Brunetta y sacó un disparo imposible de detener para el arquero Jason Vega, ampliando la ventaja a 2-0.

A partir de ese momento, los nicaragüenses intentaron acercarse con tiros de media distancia, pero sin éxito, ya que sus intentos se fueron desviados y no inquietaron a Nahuel Guzmán.

Conforme avanzó el partido, los felinos bajaron la intensidad, manteniendo el control del balón, aunque con menos profundidad en el ataque. Por su parte, el Real Estelí necesitaba al menos un gol para mantenerse con vida en la eliminatoria, pero su ofensiva no encontró la manera de vulnerar la zaga universitaria.