Gabriel Milito asegura que él será fiel a las Chivas hasta donde tope, no como otros que lo dejaron tirado

Luego de que Chivas oficializara la llegada del argentino Gabriel Milito como nuevo director técnico del primer equipo, éste no perdió tiempo y fue claro respecto a su misión con el Rebaño y estableció como primer compromiso no dejar tirado al equipo, como lo hizo Fernando Gago.

Milito, quien ha dirigido a equipos como Estudiantes de La Plata, Independiente, O’Higgins, Argentinos Juniors y Atlético Mineiro, asumirá su primera aventura en el futbol mexicano con el firme compromiso de llevar al Guadalajara de vuelta a los primeros planos de la Liga MX y pelear por el título.

“Durante su etapa con clubes argentinos, Milito se distinguió por utilizar una línea de tres defensores, cuatro mediocampistas interiores y tres atacantes. Uno de sus sellos es la creatividad en la salida con balón, dando libertad a sus defensas para avanzar con conducción. Sus equipos suelen jugar en corto gracias a la formación compacta por dentro. Sin balón, también ha dejado buenas sensaciones: su propuesta incluye presión hombre a hombre, con el objetivo de recuperar el balón en las primeras fases ofensivas del rival”, indica un comunicado por parte del club.

La llegada de Milito marca un nuevo capítulo para Chivas, que ha atravesado un periodo convulso tanto en lo deportivo como en lo directivo. La abrupta salida de Fernando Gago sacudió un proyecto que ya mostraba signos de inestabilidad.

En su presentación, Milito dejó claro que no ve a Chivas como un paso fugaz en su carrera. “Estoy aquí para cumplir mi contrato, y si es posible, extenderlo. Mientras trabajo, me concentro en donde estoy. Agradezco cada día y jamás escucharía a otro club estando en Chivas. Jamás. Así ha sido siempre en mi carrera, y no será diferente ahora”, afirmó con contundencia.

El técnico también reveló que recibió otras propuestas antes de aceptar la del Guadalajara, aunque prefirió no entrar en detalles:

“Tuve otros ofrecimientos, pero no creo que valga la pena hablar de eso ahora. Estoy feliz de estar en Chivas. Sé al club al que llego y me voy a esforzar día a día para llevarlo lo más lejos posible”.

COMPROMISO A LARGO PLAZO

El ex defensor surgido de Independiente firmó un contrato por dos años con el Rebaño. Aunque es consciente de la volatilidad del futbol, su intención es construir un proyecto duradero:

“No vengo a Chivas a usarlo como trampolín. Mi intención es crecer aquí y quedarme. Espero que sea una historia linda y larga”, concluyó Milito. Con su llegada, la afición rojiblanca renueva la esperanza de ver a su equipo regresar al protagonismo y conquistar los títulos que tanto anhela.