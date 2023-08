Gerardo Ylizaliturri y la pasión que ‘no se quita’

“Nunca tuve triciclo, yo no me acuerdo pero tengo por ahí unas fotos que me dice mi papá ‘no, si tú empezaste a caminar y a los dos meses ya andabas en bici sin llantitas y sin nada’ es algo que a mí siempre me gustó”.

Explicó que si bien, su padre tenía motos, realmente no “era muy motero”, le gustaba “pero lo suyo era la caza deportiva”.

Una vez que estableció el primer contacto y supo que era lo que le gustaba, cuando tenía alrededor de 9 o 10 años, insistió mucho a sus papás hasta que los hizo ceder: le compraron su primera moto, una “pequeñita” por supuesto. Con eso empezó.