Michael Oher, exjugador de la NFL, asegura que la película ‘Un Sueño Posible’ es mentira; nunca fue adoptado por los Tuohy

POLÉMICA

En ocasiones anteriores, la película fue criticada por hacer uso del tropo narrativo de “white savior” o “salvador blanco”, es decir, que retrata a una persona blanca, generalmente en un entorno privilegiado, que asume la responsabilidad de “salvar” o ayudar a personas de una raza o etnia diferente.

Igualmente, otro argumento apunta que, a lo largo del filme, Oher es retratado como una persona “tonta” que emplea su instinto sobre el intelecto. El mismo Oher se mostró en descontento con la interpretación del personaje, mientras, Sandra Bullock fue aplaudida por su actuación.

En el pasado, el deportista sí reconocía a los Tuohy como su familia: “Es una gran historia. Parece que me ayudaron a llegar a este punto. Son mi familia y sin ellos no estaría aquí. Me enseñaron muchas cosas, me mostraron muchas cosas diferentes. Eso demuestra que si ayudas a alguien y le das una oportunidad y no juzgues a las personas, mira hasta dónde pueden llegar”, dijo.

No obstante, confió que ha estado estudiando el juego desde que era niño.