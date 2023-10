‘Hasta perderlo todo’: de la mano de Nike, jugadoras de la Liga MX buscan inspirar a las niñas

A continuación aparece otra niña pero en una escena diferente. Quien simula ser Alisson González, responde: “sí, perdamos todo”, mientras hace una presentación de gimnasia en una viga de equilibrio que después se transforma en González en el 2023, pateando un balón.

La delantera de las azulcrema hacía gimnasia de niña, sin embargo, su verdadera pasión era el fútbol. En sus redes sociales “Aligol” explicó:

“Mis papás siempre soñaron con tener hijas gimnastas. Pero cuando empecé a practicarla, me di cuenta que ese deporte simplemente no era para mí. Fueron mis abuelitos quienes me llevaron a mis primeras clases de futbol y,desde el primer momento que toqué un balón, supe que esa era mi verdadera pasión”.

Su escena culmina con un: “Pierde la presión de cumplir los sueños de otros y empieza a cumplir los tuyos”.

JACQUIE OVALLE: EL FÚTBOL ES PARA NIÑOS, LAS MUÑECAS PARA LAS NIÑAS

La segunda participación es de una pequeña que representa a Lizbeth Ovalle, que desde el balcón de su casa ve a los niños de su edificio jugando fútbol en el área común. La hoy mediocampista de las Amazonas les grita para preguntarles si puede jugar, pero recibe como respuesta un “No, vete a jugar con tus muñecas”.

Mientras está parada viendo con emoción el esférico, cierra los ojos y una voz le dice “Jacquie, haz tu magia”.

En ese momento, la Jacquie del 2006 les roba el balón y comienza a “burlar” al resto de los niños. En un rebote, aparece quien hoy es conocida como “La Maga” Ovalle, y conectando un potente disparo dice “pierde el miedo de enfrentar al mundo”.