¿Hay o no hay técnico de la Selección Nacional?

Gerardo Martino volverá a estar ausente de un partido de la Selección Nacional por el problema en el ojo derecho (que le han operado dos veces) y que le impide viajar por recomendación médica. En otras palabras, para el juego del miércoles en Orlando, el equipo mexicano no tiene entrenador, tal como sucedió en la última ventana de la eliminatoria ante Honduras y para el sorteo de la Copa del Mundo Qatar 2022.

La ausencia del Tata no es menor y seguro ha comenzado a generar ruido, al grado de que surge la pregunta: ¿Tiene o no tiene entrenador la Selección Nacional? Porque, de seguir el problema para viajar, qué va a suceder con la gira de encuentros de preparación que arrancará en Dallas a finales de mayo. ¿Tampoco irá?

De nada sirve un entrenador que dirija a la distancia o por Zoom, así que lo que sucede en estos momentos con Gerardo Martino le resta todavía más importancia a un partido amistoso que de por sí luce desangelado y sin una razón de ser más que la de cumplir con una de las fechas que se le deben a SUM debido a la pandemia.

Y sirve mucho menos, cuando al menos para este amistoso ante Guatemala en Orlando, con la cantidad de jóvenes que convocó ante las restricciones de la fecha y con la idea que vendieron de que podría conocer mejor y tomarse algunos momentos para estar con todos ellos, simple y sencillamente no se cumplirá ese acercamiento con el Tata.

Porque para hablar-dirigir a la distancia, puede seguir con el teléfono o las videollamadas. Queda claro que a estos futbolistas que llamaron para el partido del miércoles, les quedan muy pocas, casi nulas, opciones de quedarse con uno de los lugares para el Mundial.

A ninguno de estos jugadores les sirve la compañía de Jorge Theiler y el resto, quienes claro que son de la entera confianza del Tata, pero al final, lo que se buscaba era que tuvieran un trato mucho más directo con el entrenador, cosa que no sucederá en estos días, y para la mayoría de ellos, probablemente no suceda nunca, ya que difícilmente volverán a una convocatoria en las siguientes fechas de amistosos para preparar la participación de México en el Mundial Qatar 2022.

¿Hasta dónde puede aguantar una Selección no poder contar con su entrenador, aunque sea para estos partidos? La idea de que por salud o porque venga una decisión que termine con esta relación, ya no le alcance para estar en Qatar no se puede echar por la borda. Al final de cuentas, lo que necesita el equipo mexicano para mejorar el pésimo nivel con el que se desempeñó en la eliminatoria, con todo y que consiguió el boleto, es que su técnico esté y cuide todo detalle del equipo y por ahora, Gerardo Martino no puede hacerlo.