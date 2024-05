¡Hazaña en el BayArena! Leverkusen matiene invicto, saca empate agónico a la Roma y está en la Final de la Europa League

Bayer Leverkusen protagonizó en el BayArena un partido en que fue superior, pero se vio en desventaja ante la Roma y cuando veía esfumarse su ilusión de ser finalista e invicto histórico, concretó otra remontada en el tramo final y definirá la UEFA Europa League 2023/2024 frente a Atalanta.

Con el campeón de Bundelisga mejor de entrada pero sin poder concretar gracias a un gran Mile Svilar, además, la posterior desventaja por los dos penales que convirtió el argentino Leandro Paredes.

Un panorama que Xabi Alonso y los suyos no se esperaban, no obstante, no los hizo bajar los brazos, porque este Leverkusen si de algo sabe es de remontadas y más en los minutos finales.

