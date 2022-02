Head Coach Zac Taylor firma extensión con los Bengals

El entrenador Zac Taylor extendió su contrato al frente de los Bengals hasta 2026 luego de llevarlos al Super Bowl LVI, que perdieron 23-20 ante los Rams.

“Es realmente muy divertido estar aquí, estoy muy agradecido con todos en esta organización, han sido grandiosos estos 3 años y ahora queremos comenzar una nueva cita, un nuevo camino en este juego”, dijo el coach en conferencia de prensa.

Los Bengals, a los que llegó en 2019, son el primer equipo en la carrera de Taylor como entrenador en la NFL.

Durante las temporadas 2019 y 2020 el estratega de 38 años acumuló números negativos; 6 victorias y 25 derrotas, en ambas campañas acabó en el último lugar de la División Norte de la Conferencia Americana.

Taylor recompuso el camino en esta campaña en la que acumuló 10 triunfos y 7 caídas que le sirvieron para que su equipo se coronara en el Norte de la Americana.

En playoffs ganó el título de la Conferencia Americana a los Chiefs y llevó a los Bengals a un Super Bowl luego de 33 años de ausencia. En el duelo por el trofeo Vince Lombardi fueron vencidos por los Rams.

El entrenador confesó que no tuvo que pensar mucho cuando le ofrecieron la extensión de su contrato, al que le restaba un año de duración.

“No fue difícil, me encanta estar en esta ciudad junto a mi familia. Me gusta venir a entrenar todos los días; estoy agradecido con los fanáticos y la pasión que sienten por este equipo, ellos nos han acompañado en cada paso de lo que hemos logrado”, subrayó.

El dueño de los Bengals, Mike Brown, explicó que la manera de trabajar del entrenador fue la clave para firmarlo por 4 años más.

“Zac ingresó a la liga y trabajó para desarrollar las bases de un programa ganador que iba a tener éxito con el tiempo. Los frutos de ese trabajo se vieron este año. Conozco el esfuerzo y la pasión de Zac y estoy complacido con su enfoque”, dijo Brown.

El directivo también reconoció la conexión que ha logrado Taylor con la afición de su equipo.

“Los fanáticos de Cincinnati reconoce lo que Zac hace con este equipo, lo mismo que los jugadores y yo. Él ha traído emoción a la ciudad, merece crédito y reconocimiento por eso”.