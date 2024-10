Hija de Julio César Chávez confiesa que estuvo en una de las clínicas de su padre

Nicole Chávez, hija del legendario boxeador Julio César Chávez, compartió recientemente una parte profunda y personal de su vida: su internamiento en una de las clínicas de rehabilitación de su padre, debido a un cuadro de depresión. En una entrevista, la joven de 23 años reveló que estuvo dos meses y medio en la clínica, que es parte de la red de Baja del Sol, un lugar dedicado a ayudar a personas con problemas de adicción y salud mental.

La menor de los hijos de Julio César, conocida por su participación en el programa “Las estrellas bailan en Hoy”, recordó que este suceso ocurrió hace aproximadamente cinco años, cuando tenía apenas 18 años. “Yo estuve en una clínica de mi papá internada dos meses y medio, igual por un cuadro depresivo”, comentó, abriendo un espacio para la reflexión sobre la importancia de la salud mental.

A pesar de ser parte de una familia con un legado complicado debido a las luchas contra las adicciones, Nicole enfatizó que no ha tenido tentaciones de caer en el mismo camino. “Tengo en casa el ejemplo de lo que no quiero repetir. No culpo a mi padre por lo que hizo ni por lo que vivió, porque queda en mí tomar terapia, madurar; no puedo culpar a la gente de sus errores”, subrayó.

Nicole también mencionó que su experiencia en la clínica le ayudó a sanar muchas heridas de su infancia y a comprender mejor las consecuencias que enfrentan aquellos que luchan con adicciones.

“El estar en una de sus clínicas me hizo darme cuenta hasta dónde puede llegar uno por una depresión, por no tratarse”, reflexionó, sugiriendo que a menudo las adicciones surgen de heridas no tratadas.