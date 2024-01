‘Hoy oficialmente termina mi carrera’, confirma Miguel Layún su retiro del futbol

Oficialmente Miguel Layún se retiró del futbol mexicano. Quien selló su carrera con un último título durante el Apertura 2023, se despidió de la afición poniéndole punto final a su carrera.

Asimismo, las Águilas del América también le dieron el último adiós al veracruzano, el cual disputó dos etapas como futbolista del cuadro azulcrema.

A través de redes sociales, Layún anunció oficializó el “colgar los botines”, luego de 15 años de trayectoria en diversos equipos como América, Watford, Porto, Sevilla y la Selección Mexicana.

“Hoy oficialmente termina mi carrera. Este es uno de esos mensajes que se sienten. Comienza mi nuevo camino fuera de las canchas y no quería guardarme estas palabras: Gracias América por tanto, a cada uno de ustedes por el cariño recibido, de la manera que me lo hayas expresado, todos... sin excepciones, me ayudaron a cumplir cada uno de mis sueños y no tengo palabras para agradecerles el impulso que me dieron.