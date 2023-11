Javier Aguirre afirma que jugadores se lesionan por estrés y uso excesivo de redes sociales

Para Javier Aguirre, el “virus” de lesiones que han sufrido los jugadores que acudieron a la Fecha FIFA de este fin de semana fue “producto del estrés”.

El director técnico mexicano del Mallorca, aseguró que los futbolistas utilizan mucho las redes sociales, por lo que esto también les perjudica en su rendimiento.

“Soy un entrenador de la vieja guardia. No sé lo que son las redes sociales, para mí no existen, pero me consta que los chicos están muy pendientes de ellas, lo que dicen, y todo les afecta. Tienen una presión extra”, aseguró Aguirre en la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el Atlético de Madrid.

El preparador de los bermellones se refirió a los casos de los mallorquinistas Vedat Muriqi y Pablo Maffeo, convocados por las selecciones de Kosovo y Argentina, respectivamente.

“Ambos estuvieron muy estresados. Muriqi se lesionó (estará entre cuatro y seis semanas de baja) y a Maffeo (que recibió amenazas en las redes sociales) le vi preocupado en los entrenamientos los días antes de viajar (a Buenos Aires)”, apuntó.

Aguirre se refirió a la baja de Muriqi y explicó por qué no regresó a Palma tras lesionarse en el partido Kosovo-Israel del pasado 12 de noviembre.